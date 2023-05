El cuento de ligar los salarios con la productividad

Publicado hace 52 minutos por ccguy a laboro-spain.blogspot.com

A los empresaurios no les basta con que los sindiacatos, que no sindicatos, CC.OO. y UGT les firmen convenios renunciando a las subidas del IPC de los años anteriores y pactando subidas inferiores al IPC para los siguientes. Los empresaurios, y no pocos sindicalistos, quieren justificarlo con el cuento de que hay que “ligar los salarios con la productividad” en vez de subirlos con el IPC, con el objetivo obvio de bajar los salarios de forma encubierta. Pero los que intentan colocar el cuento demuestran no saber ni lo más (...)