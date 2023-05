Cuba: Familiares de manifestantes detenidos en Caimanera denuncian brutal represión y exigen su libertad

Publicado hace 1 hora por notyourbusiness a cibercuba.com

Familiares de los cinco jóvenes arrestados por la protesta masiva de este sábado en Caimanera denunciaron la brutal represión a que fueron sometidos y exigieron su liberación. “Estoy desesperada, me lo tienen desaparecido, al mayor, a Luis Miguel. Me le metieron una patada en la cabeza. No sé si mi hijo está vivo o muerto. Su hermano salió a cuidarlo y le dieron golpes por donde quiera. A mi hija le entraron a galletas”, denunció este domingo Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Correa Martínez, arrestados