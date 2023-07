Cuatro letras a... Silvia Intxaurrondo

Publicado hace 58 minutos por Desideratum a noticiasdenavarra.com

Silvia Intxaurrondo, muy querida y, además, admirada compañera en este oficio de tinieblas. Desde los 19 años supe que estabas llamada a ser una de las grandes. Desde entonces no has dejado de crecer, practicando un periodismo de muchísimos quilates. Ya lo demostraste poniendo las peras al cuarto a Díaz Ayuso en el canal de la autonomía que dirige. Eso te costó el puesto. Ayer volviste a hacerlo, retratando como mentiroso a Feijóo, que pronto podría ordenar que te den boleto. Lo sabías y no te arrugaste. Olé.