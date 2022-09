¿Cuánto cuesta sembrar una hectárea de cereal en España? ¿Cómo de rentable puede llegar a ser?

Publicado hace 42 minutos por shake-it a threadreaderapp.com

Vamos a hacerlo con tres cultivos, que son los que yo sembraré este año: cebada, centeno y garbanzos. Los garbanzos, si no hago contrato, se sustituirán por guisantes (mismos gastos). ¿Por qué una leguminosa? Las raíces profundizan mucho, por lo que abren la tierra. Además, consumen pocos recursos, fijan nitrógeno y lo aportan al suelo, ahorrando en el abonado del siguiente año. En mi caso no me gusta recurrir al barbecho, así que el "descanso" viene así.