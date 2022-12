Publicado hace 1 hora por NathanielMaris a jotdown.es

Hemos analizado cómo controlar a una paleta rectangular en el Pong de 1972 suponía afrontar un partido, y cómo hacer lo mismo en el Thomas Was Alone de 2010 implicaba asomarse a las relaciones humanas. Ahora toca observar por qué no es lo mismo ponerse al mando de un comecocos en 1980 que hacerlo rodar por 2020. Spoiler: lo primero implica masticar mucho y lo segundo poliamor, consuelo en brazos de amantes y desengaños emocionales.