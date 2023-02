Cuando la Gran Renuncia es un privilegio de clase: "La realidad es que hay facturas que pagar"

Publicado hace 9 horas por senfet a smoda.elpais.com

Muchos trabajadores ven detrás del discurso que anima a dejar el trabajo en pro de salud mental un sueño irreal al que no pueden acogerse. La presión económica de no ingresar una nómina es demasiado grande. | “En España no hay Gran Dimisión porque contamos con un seguro al que no estamos dispuestos a renunciar. Si has trabajado muchos años, tienes derecho a un dinero, y si te vas lo pierdes, así que no te vas. Por eso, cuanta más edad, menos probabilidad de cambio”.