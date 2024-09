Publicado hace 1 hora por FatherKarras a eldiario.es

Hay voces públicas que nos dicen que se ha hecho todo lo posible, que Washington no logra dominar a Netanyahu y que Europa no dispone de capacidad de acción. La realidad es algo diferente. ¿Cómo reaccionaría la comunidad internacional occidental si Rusia bombardeara la capital de una nación mientras Putin ofrece un discurso en la sede de Naciones Unidas? ¿Qué pasaría si un país no aliado llevara doce meses masacrando a civiles en un territorio que ocupa ilegalmente desde hace décadas, del que la gente no puede huir y en el que se evita