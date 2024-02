Publicado hace 1 hora por Grahml a elperiodicodelaenergia.com

Para muchos, la movilidad eléctrica está llena de inconvenientes y la mayoría de ellos está relacionada con la carga. Ya no hablamos solo de que en España un cuarto de los puntos de carga que hay instalados no funciona o no está operativo, sino sobre todo a nivel particular. Porque cuando uno piensa en adquirir un coche cero emisiones, tiene que valorar bien si puede completar la carga de manera sencilla. Es decir, hablando de manera simple: si puede cargarlo con facilidad en su vivienda.