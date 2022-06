Publicado hace 55 minutos por Thornton a publico.es

En la gestión como en la vida, cuando surge un problema grave hay dos opciones, coger el toro por los cuernos y tratar de solucionarlo o intentar engañarte a ti mismo o a los demás y hacer como que no pasa nada. Optar por la segunda solución no suele ser lo mejor. Bueno, salvo que no quieras resolver el problema, claro, que esa es otra posibilidad.