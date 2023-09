La Costa Brava se ahoga por el turismo: “No cabe más gente en las playas. No hay más recursos”

Publicado hace 28 minutos por Actualité44 a infobae.com

“Deberían dejar de hacer segundas residencias, puede haber hoteles para que la gente vaya cuando quiera. O sea, nosotros no negamos el turismo, pero si decimos que ya no hay más recursos hídricos y que la gente ya no cabe en las playas, entonces no tiene ningún sentido que se siga construyendo”, indica Gisbert. No obstante, a pesar de la gran problemática a la que se enfrentan los vecinos, hay opiniones dispares y distintos intereses.