Detalla sus muy difíciles "nueve meses" como directora general de Deportes en el Gobierno de Díaz Ayuso y reflexiona sobre el "deporte de sexo femenino" y el futuro del olimpismo. Nueve meses y nueve kilos que perdí, porque absolutamente todos los días me gritan y regañan por lo que hacía. Todo era 'no' o 'cómo se te ocurre hacer esto'. Isabel no me atiende y nunca me recibe. Es más, fui juzgada y cesada y jamás me he podido defender ante ella.