El emisario submarino no ha podido ser reparado completamente y sigue vertiendo a 70 metros de la orilla, en el centro de la playa. Hay polémica ya que no se está informando a los bañistas y la depuradora carece de fase de tratamiento terciario. El concejal de playas no ha hecho públicas las analíticas e invita a la oposición a bañarse con él en la playa.