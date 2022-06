Consulta: ¿Es seguro pasar largo tiempo sin eyacular?

Publicado hace 1 hora por Ariesun24 a sexologiaenincisex.com

Hola,rnrnA mi marido le excita mucho ser sumiso y que lo feminice y que le haga sentir que otros hombres me satisfacen mejor (él la tiene muy pequeñita). Como parte de este juego le «ordeno» vestirse con lencería, hago el amor con otros hombres delante de él y le tengo puesto un cinturón de castidad (lleva un modelo que se llama CB6000S). El me dice que le gusta mucho cuando le excito pero no le dejo correrse.rnrnA raíz de todo esto yo tengo un amante habitual, y él, básicamente, todo el sexo que tiene es cuando le penetro el ano con un arnés.