Condenados los cuatro alumnos de un instituto de Barcelona que violaron a un niño con Asperger

Publicado hace 30 minutos por plutanasio a elmundo.es

"Mi hijo está contento porque le han dado la credibilidad y lo necesitaba mucho, pero no estamos satisfechos del todo porque nos han hecho muchas cosas" , dice Pilar Joan. Se refiere al tiempo que ha tardado en celebrarse el juicio, a que no se hayan sentado en el banquillo "los 11 chicos que estaban" cuando se produjeron las agresiones sexuales, que sólo se pudo demostrar la participación de los cuatro condenados, y que no se haya juzgado penalmente también a la dirección del colegio "que sabía lo que le estaban haciendo a mi hijo"