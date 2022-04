Publicado hace 14 minutos por Costorrico a elmundo.es

«Nos parece un auténtico atropello», incide Romero a este diario. «Matan al perro sin evidencia científica que lo justifique, y cuando les denuncias por ello, no sólo no te dan la razón, aunque no haya ninguna justificación para lo que han hecho, sino que te obligan a pagar a ti, que eres el perjudicado»