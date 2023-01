Cómo los restaurantes de alta cocina cayeron en la misma trampa que los laboratorios

Publicado hace 39 minutos por Ankor a xataka.com

"Financiera y emocionalmente, como empleador y como ser humano, simplemente no funciona". No hablamos de un bar de barrio, ni de un chiringuito de playa: hablamos de un restaurante que ha sido proclamado en cinco ocasiones el mejor del mundo. Los restaurantes empezaban a verse como auténticos centros de investigación: lugares donde la experiencia culinaria se llevaba al límite y no se dejaba de experimentar con nuevos productos, nuevas técnicas y nuevos enfoques. El cambio fue realmente excitante: toda una generación de cocineros que había ...