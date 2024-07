Publicado hace 21 minutos por luiggi a bbc.com

“No tiene acceso al total de las actas que le correspondería en buena medida por una orden que en teoría emitió el CNE al Plan República (el despliegue militar que ocurre durante los procesos electorales) para no permitir que los testigos tuvieran una copia del acta de escrutinio”, cuenta Martínez. La única forma de tener acceso a ese acta final de cada mesa es que el operador imprima las copias. “Esa copia, en el 45% de los casos, no se imprimió o no se entregó al testigo de la oposición”, añade.