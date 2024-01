Publicado hace 9 horas por tropezon a marca.com

El modelo se fabricó 21 años gracias a su increíble fiabilidad, que le ganó una fama de vehículo indestructible, fabricándose 1.181.471 unidades sin apenas cambios estéticos. La denominación C15 se le puso porque su peso máximo total autorizado era de 1,5 toneladas, mientras que la C era por Citroën. Convivió 10 años con la que iba a ser su sustituta, la Berlingo, por decisión de la empresa de venderla como modelo básico. Y la retiraron del catálogo para no hacer sombra a la Nemo (aunque oficialmente fue el no poderle poner ABS y airbags)