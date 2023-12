Publicado hace 58 minutos por fareway a marca.com

"No asume esta vez usted la oposición. Es verdad que tampoco se queda usted atrás, porque a Pedro Sánchez le dolió mucho lo que dijo la última vez en este programa, eso de que el presidente del Gobierno tenía un tic patológico a raíz de esa sonora carcajada en la sesión de investidura", ha manifestado Susanna Griso, que no esperaba el inmediato reproche de Alberto Núñez Feijóo: "Usted me provocó". La inesperada respuesta del líder de la oposición ha pillado por sorpresa a Griso, que no parecía comprender qué parte de culpa había tenido