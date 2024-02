Publicado hace 1 hora por Harkon a epe.es

Más Madrid está revuelta. No entienden ni aceptan cómo está gestionando la dirección de Sumar la construcción de esta formación nacional. Tenían un pacto, dicen, un acuerdo para no competir entre sí en aquellos territorios donde se encuentran las formaciones regionales que conforman Sumar.Pero ese compromiso no se ciñe solo a las citas electorales sino que debe ser la línea permanente de trabajo entre las dos formaciones, y en el equipo que lideran Manuela Bergerot, Mónica García y Rita Maestre creen que los de Yolanda Díaz se lo están saltando