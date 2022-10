Publicado hace 17 minutos por Miguel.Lacambra a pagina12.com.ar

En lo que fue un hecho histórico, el Registro Civil de Chile entregó el primer documento de identidad a una persona no binarie, que no se identifica con el género masculino ni con el femenino. Shane Cienfuegos, de 29 años,-activista trans no binarie- consiguió que se rectificara su partida de nacimiento y se pusiera una “X” en su cédula de identidad.