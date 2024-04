Publicado hace 21 minutos por Lord_Cromwell a eltelevisero.huffingtonpost.es

En medio de todo este huracán de críticas al talent de cocina producido por Shine Iberia, el chef Francis Paniego, que será uno de los invitados de la sexta entrega de ‘MasterChef 12’ el próximo lunes ha querido dar la cara por el programa de TVE. «Ha puesto la cocina en el candelero en innumerables ocasiones, la prueba es este debate, que está casi a la par que la posible dimisión de Sánchez. Si no te gusta no lo veas, pero no seáis tan ingenuos, que se nos está quedando una sociedad muy blandita», sentencia.