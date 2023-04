La "carrera descontrolada" por la inteligencia artificial revoluciona el trabajo: "Afectará a millones de empleos en España"

Publicado hace 1 hora por Ariesun24 a 20minutos.es

El historiador y futurólogo Yuval Noah Harari, elogiado por gurús tecnológicos como Bill Gates o Mark Zuckerberg y refutado por otras muchas figuras del mundo académico, ofreció hace ya años una inquietante respuesta a esta pregunta. "Los nuevos trabajos demandarán nuevas habilidades, y quienes no las posean pasarán a formar parte de una clase, no ya desempleada, sino desempleable, inútil". Una clase "sin utilidad militar ni económica" que, por lo tanto, no tendrá ningún poder político.