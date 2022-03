Publicado hace 51 minutos por currahee a twitter.com

Carmen Calvo, durante un foro organizado por el Instituto Juan Belmonte: "El debate toros sí y toros no ha existido siempre. No hay nada más moderno que una tarde de toros o una ópera. A nuestra sociedad le cuesta mucho entender la muerte". “No sé cómo se puede estar en la política y no ser taurino. Hay mucho mito con las subvenciones a la cultura, son subvenciones que se justifican muy bien. La tauromaquia cumple todos los requisitos para recibir subvenciones”