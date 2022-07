Publicado hace 53 minutos por pablisako a elpais.com

A pesar de las propuestas de la FIDE para cambiar el formato del Mundial, el noruego no está motivado para defender su título El comunicado de Carlsen no deja el más mínimo resquicio a un cambio de opinión: “No estoy motivado para disputar otro duelo. Creo que no tengo mucho que ganar (…). Aunque estoy seguro de que sería interesante por razones históricas y todo eso, no tengo ninguna inclinación a jugarlo, y simplemente no lo jugaré”.