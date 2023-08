Cárcel con pensión completa

Publicado hace 1 hora por ricvalle a lavanguardia.com

No es ya solo que uno se pase casi veinte años en la cárcel por un delito que no ha cometido; que su castigo haya sido aumentado por mantener siempre la inocencia; el Estado quiere descontar de su indemnización lo que se ha “ahorrado” al no tener que pagar alquiler, y vivir sin libertad... ¡pero con pensión completa!