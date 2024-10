Publicado hace 56 minutos por mis_cojones_33 a eldiario.es

Cuando Isabel consiguió su plaza de profesora en Asturias, en 2018, no tuvo ninguna duda. “Soy fiel defensora del servicio público, las aseguradoras hacen negocio con la salud de la gente y no me gusta”, defiende. Así que eligió la sanidad pública frente a la privada, concertada a través de Muface. “Siendo trabajadora pública, me parece que lo coherente es estar en la Seguridad Social”, insiste. Virginia, que trabaja en Villalba, tomó esa misma decisión unos años antes, en 2008. Aunque, en realidad, la decisión siempre estuvo tomada.