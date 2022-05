Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a lasexta.com

Me sigue removiendo el estómago cuando observo a otros adultos que no son familiares ni amigos de los detenidos. Los que hacen pública la identidad de las víctimas, los que dicen que tan mal no estarían cuando en redes sociales salen poniendo caritas o se las ha visto pasear e incluso esbozando una sonrisa. ¿Se acuerdan de la víctima de la Manada?Poner el foco de la culpa en una niña de 12 años por tontear con desconocidos, por servirse de las redes sociales para zorrear es de una vileza atroz.