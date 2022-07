Brenda Navarro: "a las europeas les encanta hablar de mujeres latinoamericanas, pero en cuanto comprueban que tenemos voz, ya no les caemos tan bien."

Publicado hace 1 hora por Bob_Petillo a lareplica.es

"Dentro de las teorías feministas occidentales siempre habíamos pensado que éramos iguales y formábamos parte del colectivo de mujeres que se hablaban en ellas. Pero cuando te mueves en estos espacios desde la extranjería te das cuenta que no es así. No hablaban de ti, no te incluían y no les interesa incluirte. Alguna vez escuché en Barcelona a una mujer migrante que aseguraba que a las europeas les encanta hablar de mujeres latinoamericanas[...], pero en cuanto comprueban que tenemos voz, ya no les caemos tan bien".