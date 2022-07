Publicado hace 1 hora por kipper a clarin.com

The New York Times | Los números subrayan que Alemania y Francia, en particular, tienen un objetivo estratégico diferente al de Washington, […] Macron dice que le preocupa “un tono creciente, más anglosajón, diciendo que debemos aniquilar a Rusia, debilitarla permanentemente”. Pero ese no es el objetivo de Europa, dijo. “Estamos aquí para ayudar a Ucrania a ganar, para proteger su territorio y su independencia. No estamos aquí para luchar contra Rusia y menos para aniquilarla”.