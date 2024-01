Publicado hace 1 hora por Papirolin a oglobo.globo.com

Las mujeres participaban en un juego popular en TikTok, haciendo comentarios sobre la vida amorosa de las demás. En el video dicen frases como: "Al menos a mí no me hizo el payaso un negro, ¿no?", "¿Quién? Un negro, un negro", "Al menos no soy la 'mejor' de un perdedor que sigue siendo negro", entre otras. La mujer de 19 años fue acusada del delito de racismo, que conlleva una pena de dos a cinco años de prisión y las menores fueron acusadas de delitos análogos.