- ¿Es de fiar un donostiarra que es forofo del Real Madrid y no de la Real Sociedad? - Estarías fiándote de alguien que no te va a fallar nunca porque está en el lado correcto de la historia. Vente un día conmigo al Bernabéu y te enseño lo que es tocar el cielo. - Tendré un jabalí al horno, sospecho. Hablemos en serio. - Ah, ¿esto no era serio? ¿Hay algo más serio que el Real Madrid? Mira, el Real Madrid es la España que necesitamos. Espero que esto no sea el titular.