Boris Johnson revela que Vladimir Putin le amenazó con atacar el Reino Unido poco antes de la invasión de Ucrania

Publicado hace 1 hora por tiopio a cadenaser.com

El ex primer ministro británico Boris Johnson ha revelado que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, le amenazó con atacarle con un misil durante una llamada telefónica que mantuvieron antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022. Según el antiguo líder conservador británico, Putin le dijo que no quería lastimarle pero que el ataque con misil "solo le llevaría un minuto". La amenaza, según ha contado Johnson en un programa que emitirá esta noche la BBC, se hizo después de que el ex primer ministro le advirtiera a Putin de que la guerra sería…