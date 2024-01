Publicado hace 3 horas por lectorcritico a 20minutos.es

Andrés, bombero, trabaja en el parque de Arnedo, en La Rioja y acaba de ser padre de un bebé que, tal como ha explicado, comentó hasta en seis ocasiones que no tenía con quién dejar al pequeño, pero: "Me dijo que me buscara la vida". Asimismo, la baja que Andrés debía cubrir se conocía desde el pasado 26 de diciembre: "Pensé, si me obligas voy a acudir, pero tengo la obligación de ir a por mi hijo". La madre del niño también se ha incorporado al trabajo y le era imposible cuadrar los horarios para hacerse cargo del menor.