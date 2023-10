Publicado hace 12 minutos por Verdaderofalso a tomatazos.com

De acuerdo con el medio informativo, The Daily Wire es una empresa de medios conservadora y la protagonista en la noticia de hoy. Recientemente anunció Snow White and the Evil Queen, un película live-action de la historia de Blancanieves con Brett Cooper, exitosa estrella de YouTube, como la joven princesa. Cabe destacar que el cuento de los hermanos Grimm es de dominio público, por lo que cualquiera puede tener la iniciativa de un proyecto bajo su nombre.