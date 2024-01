Publicado hace 1 hora por juvenal a lecturas.com

He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre", ha declarado Bertín Osborne (69 años) con rotundidad a la revista ¡Hola! tras el nacimiento de su septimo hijo. Gabriela Guillén (36 años) daba a luz el pasado 31 de diciembre en Madrid y lo hacía sin la compañía del artista, con quien no mantiene comunicación desde hace meses.