Publicado hace 1 hora por cromax a canalextremadura.es

La cómica Henar Álvarez (Madrid, 1984) no será declarada persona non grata en Badajoz. La moción, del concejal no adscrito, Alejandro Vélez, no ha salido adelante. El ex de VOX pedía además que no se la contratara más en la ciudad y hablaba de una posible querella criminal