Aumentan los ataques a cristianos en Israel

Publicado hace 46 minutos por Verdaderofalso a ayudaalaiglesianecesitada.org

Un informe del Rossing Center recoge que los cristianos de Tierra Santa son escupidos, acosados físicamente, sus propiedades y cementerios dañados y sus celebraciones religiosas interrumpidas. Así lo recoge un informe del Rossing Center, con sede en Jerusalén, titulado Attacks on Christians in Israel and East Jerusalem (Ataques a cristianos en Israel y Jerusalén Este), en el que se examina el incremento de las hostilidades contra las Iglesias y sus miembros en 2023. Ello incluye “un preocupante aumento de graves agresiones físicas y ataques”