Publicado hace 6 horas por nereira a epe.es

Los 13 centímetros de filo de la navaja penetraron desde el lado derecho del pecho para traspasar la pleura y clavarse unos dos centímetros en el corazón de la víctima de 18 años, que vive de milagro, confirmaron los forenses en el juicio celebrado en la Audiencia de Zamora. El acusado de intento de homicidio pidió ayer "perdón si he hecho daño a alguien" y declaró que "iba bebido y drogado, no recuerdo nada". Sí pudo precisar que "me estaban pegando y pasé miedo". Las fiestas de Moraleja del Vino terminaron en tragedia ese julio de 2022.