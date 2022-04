El asqueroso acoso sexual que sufrió Julia Otero con un jefe: "Me puso la mano en la rodilla y me dijo, 'no seas tonta'"

Publicado hace 53 minutos por JimmyTM a lasexta.com

Un caso de acoso laboral que en su persona no fue a más, pero el responsable sí que siguió acosando a otras mujeres. "Acercó así la silla, me puso la mano en la rodilla y me dijo: 'No seas tonta'". "Pegué un manotazo y le dije: 'Eres mi director. A la próxima, te prometo que te doy una hostia", relata la presentadora. Otero asegura que no revelará su nombre, pero que ya no continúa haciéndolo porque está muerto.