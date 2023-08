Así consiguen los bares que pagues más sin que te enteres: no dan las cuentas

Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a laopinioncoruna.es

En algunas ocasión ya te hemos hablado del 'truco del carrito', una estrategia que utilizan los supermercados para hacerte gastar más dinero sin que te des cuenta. Pero las cadenas de alimentación no son las únicas que emplean métodos para que pagues más sin que te des cuenta. En el caso de los bares, su truco está escondido en las raciones. Seguro que en más de una ocasión has pedido una ración y te has dado cuenta de que falta o sobra una unidad, de manera que es imposible hacer una repartición igualitaria entre los que estáis en la mesa.