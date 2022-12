La app de citas para gente conservadora de Peter Thiel no acaba de funcionar. (Eng)

Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a uk.sports.yahoo.com

Doce semanas después de su lanzamiento rocoso, la aplicación de citas conservadora The Right Stuff todavía no logra seducir a un gran número de usuarios de derecha. En octubre, la startup respaldada por Peter Thiel logró generar 40.000 descargas, según los datos de la firma de análisis Sensor Tower. Pero entre el 1 de noviembre y el 20 de diciembre, esa cifra cayó a solo 11 000 descargas. Appfigures, otra empresa de análisis, ofreció estimaciones ligeramente más favorables