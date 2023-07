Antes se pilla a Feijóo que a un cojo que anda a cámara lenta

Publicado hace 43 minutos por tiopio a eldiario.es

Como con todas las adicciones, el alcoholismo se basa en la negación de la realidad. Yo controlo. Sólo es una copita. Tomo ahora la última y ya está. No sabemos cuánto bebe Alberto Núñez Feijóo, pero esta campaña está mostrando que su relación con los hechos es traumática. No es ya que mienta, sino que se queda perplejo cuando alguien le recuerda que no ha dicho la verdad. ¿Esto funciona así? ¿Yo miento y usted me lo reprocha? ¿En serio? Para saber qué tipo de reacción provocará esta entrevista en el Partido Popular, es suficiente con revisar