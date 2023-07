La angustia de vivir de la generación Z: "Lo peor es que no me pasa nada"

Publicado hace 59 minutos por RaulUrdaci a elconfidencial.com

Me llamo Andrea, tengo 26 años y soy de Madrid. Me gasto gran parte de mi sueldo en invertir en cosas que no me recuerden que mis planes de futuro se difuminan. Boxeo, yoga, terapia (privada), viajes, alcohol y tabaco. Tuve mi primer ataque de ansiedad a los 15, algo con lo que convivo a diario desde entonces. Lejos de eso, soy una tía normal y corriente. Lo curioso es que a las personas de mi entorno les están ocurriendo cosas parecidas. Está todo el mundo regular tirando a mal.