Ángel Gaitán "incendia" el prestigio de The Gallery Cars por vender un coche con el cuentakilómetros retocado

Se llama The Gallery Cars y está ubicado en Pinto. Y tienen un auténtico revuelo por un caso que ha sido denunciado por Ángel Gaitán a través de sus redes sociales. No es que sea un concesionario de compra-venta de coches de segunda mano que esté excesivamente bien valorado, pero lo cierto es que este caso de un BMW X6 con unos supuestos 89.000 kilómetros ha conseguido poner en el ojo del huracán a este negocio que no ha tenido problema en que se ponga este caso en conocimiento de la Guardia Civil.