Publicado hace 1 hora por nereira a cadenaser.com

De las peores cosas para una sociedad es la anestesia ante la corrupción, metabolizar los comportamientos corruptos y bajar los brazos, pensando que no hay nada que hacer o que todos son iguales, porque no, no todos son iguales. No podemos no escandalizarnos ni podemos no seguir exigiendo responsabilidades políticas ante la corrupción del Partido Popular, partido que aspira al Gobierno de este país, aunque sea pactando con la ultraderecha.