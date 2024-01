A Andorra se le atragantan los ‘youtubers’

Publicado hace 12 horas por Boicot_Israel a elpais.com

“Andorra ya no es de los andorranos. Han conseguido que aquí solo puedan vivir youtubers e inversores. Yo al final me he tenido que comprar una casa en el sur de Francia porque era imposible alquilar o comprar”, se queja la tiktokter andorrana Clau Bunny