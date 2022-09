Publicado hace 1 hora por Pilar_F.C. a retinatendencias.com

Borja Escalona quiso dar un espectáculo de excentricidad al negarse a pagar una empanadilla en un restaurante, y querer cobrar luego por publicidad. Pero su actuación no se bañó en la admiración que esperaba, porque fina es la línea entre la idea creativa y la ocurrencia gilipollas.Si pienso en los fandangos que se baila la gente en internet para ser reconocida, me conquista la sesera una frase de Franco Moschino: ‘Si no puedes ser elegante, sé extravagante’.