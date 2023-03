Algunos jueces prefieren ver a pederastas en la calle antes que la izquierda siga gobernando

Publicado hace 41 minutos por nereira a diario16.com

La derecha mediática no para de vociferar allí donde la dejan hablar que es prácticamente en todos los medios: 721 casos de violadores y pederastas que verán reducidas sus penas por obra y gracia de la ley del sólo sí es si y 74 excarcelaciones. Y no paran de repetirlo. Y así van a seguir hasta las elecciones generales. Lo que no dicen es que muy pocas de esas rebajas son firmes. Los fiscales van a presentar los recursos siguiendo los criterios que ha establecido su jefe, el fiscal general del Estado, Álvaro García.