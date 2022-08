Publicado hace 26 minutos por Larpeirán a eltiempo.com

La fuerte sequía ha dejado al descubierto las llamadas ‘piedras del hambre’. El término usado por los alemanes se refiere a rocas antiguas que han sido grabadas en otros tiempos. “Si me ves, llora” se lee en una de las rocas. “Quien me vio, lloró. El que me vea, llorará”. Otras dicen “2002” o “2018”, en referencia a las últimas veces que el caudal del río bajó tanto que se volvieron visibles. Hay marcas que datan incluso de siglos atrás.